Срочное изготовление дверных и домофонных ключей в Твери

Ремонт смартфонов Apple и Android

+7 (4822) 30-11-33

iLike Ключи №1. Сеть из 7 сервисов в Твери
по изготовлению копий
дверных и домофонных ключей

Работаем ежедневно с 10:00 до 22:00

Сделаем копию любого ключа уже сегодня:

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5 минут

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от 90₽

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Все виды
ключей

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Гарантия

Самые популярные виды ключей:

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Домофонный

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Английский

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Дверной

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Финский

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Крестовой

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Автомобильный

⤴ Выше перечислены самые популярные виды ключей, но также мы изготавливаем копии более 300 различных видов, сделаем и Ваш!

👍 Качественно, профессионально, быстро!

🔧 Ежедневно мы делаем дубликаты более 200 единиц копий дверных и домофонных ключей в Твери по 7 адресам.

✅ Всегда в наличии все заготовки для всех современных видов ключей.

💰🤑 Получи скидку 30%

Подробнее о сети сервисов iLike Ключи №1 в Твери:

Срок изготовления

Как правило не превышает 5 минут. При заказчике.

Наличие заготовок

Всегда в наличии в больших количествах по 7 адресам в Твери

Гарантия на ключи

Гарантия по чеку до 1 года.

Предоставляем
чеки

Фискальный чек по 54 ФЗ и договор, а также скидочная карта.

Большая компания
в Твери

7 сервисов во всех районах, опыт работы более 6 лет

Опыт работы

Более 6 лет в изготвлении ключей и ремонте электроники.

📢 Цены и Акции

Дверные ключи - вещи, которыми каждый из нас пользуется ежедневно. Всегда советуем хранить несколько копий ключей в безопасном месте.

Стоимость изготовления копии дверного ключа или ключа от домофона в Твери в iLike Ключи зависит от типа ключа и начинается всего от 90 руб.

Каждый наш клиент получает карточку, при полном заполнении которой 6 ключ исполняется соверешенно бесплатно! Использовать можно сразу, оплатив первые 5 ключей и получив 6 в подарок.

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Сервисы iLike Ключи в Твери.

Адреса. Телефоны.

Сервис iLike #1 по изготовлению дверных и домофонных ключей в Твери и ремонту смартфонов. ТЦ Глобус. Домофонные. +7 (900) 1126060


Ежедневно 10.00-22.00
Сервис iLike #1 по изготовлению дверных и домофонных ключей в Твери и ремонту смартфонов. Тверской пр-т, 9. Дверные / Домофонные.+7 (904) 0060700


Ежедневно 10.00-21.00
Сервис iLike #1 по изготовлению дверных и домофонных ключей в Твери и ремонту смартфонов. Волоколамский пр-т, 19. Дверные / Домофонные.+7 (930) 1806060


Будни 10.00-20.00 Выходные 10.00-18.00
Сервис iLike #1 по изготовлению дверных и домофонных ключей в Твери и ремонту смартфонов. ТЦ Олимп. Дверные / Домофонные.;+7 (904) 0260044


Ежедневно 10.00-21.00
Сервис iLike #1 по изготовлению дверных и домофонных ключей в Твери и ремонту смартфонов. Калинина, 8. Дверные / Домофонные.+7 (904) 0136060


Будни 10.00-20.00 Выходные 10.00-18.00
Сервис iLike #1 по изготовлению дверных и домофонных ключей в Твери и ремонту смартфонов. Горького 86/3. Дверные / Домофонные.+7 (904) 3536060


Будни 10.00-20.00 Выходные 10.00-18.00
Сервис iLike #1 по изготовлению дверных и домофонных ключей в Твери и ремонту смартфонов. Юность. ТЦ Парус. Паши савельевой 21к1. Дверные / Домофонные.+7 (920) 1826060


Будни 10.00-20.00 Выходные 10.00-18.00

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Мы работаем ежедневно уже много лет, наш телефон:

Тел: +7 (4822) 30-11-33