Срочное изготовление дверных и домофонных ключей в Твери+7 (4822) 30-11-33
iLike Ключи №1. Сеть из 7 сервисов в Твери
по изготовлению копий
дверных и домофонных ключей
Работаем ежедневно с 10:00 до 22:00
Сделаем копию любого ключа уже сегодня:
5 минут
от 90₽
Все виды
ключей
Гарантия
Самые популярные виды ключей:
Домофонный
Английский
Дверной
Финский
Крестовой
Автомобильный
⤴ Выше перечислены самые популярные виды ключей, но также мы изготавливаем копии более 300 различных видов, сделаем и Ваш!
👍 Качественно, профессионально, быстро!
🔧 Ежедневно мы делаем дубликаты более 200 единиц копий дверных и домофонных ключей в Твери по 7 адресам.
✅ Всегда в наличии все заготовки для всех современных видов ключей.
💰🤑 Получи скидку 30%
Подробнее о сети сервисов iLike Ключи №1 в Твери:
Срок изготовления
Как правило не превышает 5 минут. При заказчике.
Наличие заготовок
Всегда в наличии в больших количествах по 7 адресам в Твери
Гарантия на ключи
Гарантия по чеку до 1 года.
Предоставляем
чеки
Фискальный чек по 54 ФЗ и договор, а также скидочная карта.
Большая компания
в Твери
7 сервисов во всех районах, опыт работы более 6 лет
Опыт работы
Более 6 лет в изготвлении ключей и ремонте электроники.
📢 Цены и Акции
Дверные ключи - вещи, которыми каждый из нас пользуется ежедневно. Всегда советуем хранить несколько копий ключей в безопасном месте.
Стоимость изготовления копии дверного ключа или ключа от домофона в Твери в iLike Ключи зависит от типа ключа и начинается всего от 90 руб.
Каждый наш клиент получает карточку, при полном заполнении которой 6 ключ исполняется соверешенно бесплатно! Использовать можно сразу, оплатив первые 5 ключей и получив 6 в подарок.